شكرا لقرائتكم خبر عن 424 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 424 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 96 مبايعة بقيمة 233.37 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.
وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة ب 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.
وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. وسجلت الرهون 179.43 مليون درهم، منها 29 رهن أراضٍ بقيمة 158.92 مليون درهم، و24 رهوناً لفلل وشقق بقيمة 20.51 مليون درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 424 مليون درهم تصرفات عقارات دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.