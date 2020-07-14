424 مليون درهم تصرفات عقارات دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 424 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 96 مبايعة بقيمة 233.37 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة ب 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. وسجلت الرهون 179.43 مليون درهم، منها 29 رهن أراضٍ بقيمة 158.92 مليون درهم، و24 رهوناً لفلل وشقق بقيمة 20.51 مليون درهم.