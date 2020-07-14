شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد الفطيم» تبدأ بناء حي «إيلان» بعد بيع 594 وحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «ماجد الفطيم» تبدأ بناء حي «إيلان» بعد بيع 594 وحدة تاريخ النشر: 14/07/2020 استمع أكدت «ماجد الفطيم» حيوية السوق العقارية في دولة الإمارات وصلابتها، من خلال إقامة حفل تدشين لحي «إيلان» السكني الذي أطلقته مؤخراً في إطار مشروع «تلال الغاف»، وذلك يوم الأحد 12 يوليو/ تموز. وتشكل هذه الخطوة الانطلاقة الرسمية لمرحلة الإنشاءات، وتطوراً ملحوظاً في مسار استكمال المشروع المقرر إنجازه بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويأتي هذا الحفل، الذي يشكل محطة مهمة في مسيرة المشروع، بعد مبيع ما مجموعه 594 وحدة سكنية في حي «إيلان السكني» .

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