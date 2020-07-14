شكرا لقرائتكم خبر عن «المشرق» يعين إيمي بيترز رئيساً لـ«التسويق والاتصال المؤسسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلن «المشرق» تعيين إيمي بيترز رئيساً جديداً لمجموعة التسويق والاتصال المؤسسي. وتتمتع إيمي بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال التسويق والاتصال والعلاقات العامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.
وقبل انضمامها إلى المشرق، شغلت منصب رئيس التسويق في قسم التغطية العالمية للشركات وأسواق رأس المال في بنك «HSBC»، حيث كانت مسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق عبر مختلف تخصصات البنك، بما في ذلك خدمات الجملة المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية التجارية.
وستشرف إيمي على أنشطة بناء العلامة عبر المجموعة مع التركيز على الأسواق التي يعمل فيها «المشرق»، وستكون مسؤولة عن تطوير استراتيجية العلامة التجارية ل«المشرق».
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