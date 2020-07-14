المستثمرون يعيدون التفكير في الصحة والثروة بعد «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وفقاً لاستطلاع «أنفستور وتش» (Investor Watch) الذي أجرته حديثاً مجموعة «UBS»، فإن 75٪ من المستثمرين الأثرياء في جميع أنحاء العالم خلصوا إلى أن الحياة بعد جائحة كورونا «كوفيد-19» لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه في السابق. وهذا هو نفس الشعور الذي يسود في الإمارات، حيث أعرب 81% من المستثمرين أن الخوف سيبقى لفترة طويلة.

ووفقاً للاستطلاع الذي شمل أكثر من 3750 مستثمراً من 15 سوقاً حول العالم، فإن المستثمرين شرعوا فعلياً في التخطيط لتعديل نمط حياتهم بعد انتهاء الوباء.

* سيُقلل سبعة من كل 10 مستثمرين من الآن فصاعداً عدد مرات السفر والتنقلات إلى المكتب.

* يعتزمُ نصف المستثمرين الانتقال للعيش بالقرب من أسرهم.

Advertisements

* يمكن أن يَهجُر 46 في المئة منهم المدن للإقامة في مناطق أقل اكتظاظاً بالسكان.

* صَرَّحَ 88 في المئة بأنّ البقاء بصحة جيدة يقعُ في صدارة أولوياتهم.

كما صَرَّحَ 67 في المئة من المستثمرين بأن الوباء قد أثر في طريقة تفكيرهم في شؤونهم المالية، إذ عبّرَ: 56 في المئة عن قلقهم من عدم ادخارهم ما يكفي من المال في حال انتشار وباء آخر. و58 في المئة عن قلقهم بشأن اضطرارهم للعمل لفترات أطول للتعويض عن خسائر التقاعد. و60 في المئة عن قلقهم بشأن تحمّل أسرهم لأعباء مالية في حالة إصابتهم بالمرض. و54 في المئة عن قلقهم حيال ترك ما يكفي من المال لأبنائهم.

وإجمالاً، فإن 83٪ منهم بحاجة خلال هذه الفترة، إلى توجيهات أكثر من المعتاد من مستشاريهم الماليين بشأن أعمالهم. وفي الإمارات يرتفع هذا الرقم إلى 87%.

وقال توم ناراتيل، الرئيس المشارك في «UBS» العالمية لإدارة الثروات: «لقد أثرت جائحة كورونا «كوفيد-19» في نظرة المستثمرين إلى العالم تأثيراً مستداماً. كما جعلتهم أيضاً أكثر اهتماماً بتمويل وتزويد احتياجاتهم من السيولة والاستدامة والإرث. ويجب أن يكون الوباء حافزاً للمستثمرين يدفعهم إلى البحث عن المشورة المناسبة وجعل مركزهم المالي أكثر صموداً وقدرة على التكيّف».

أما من منظور الأجيال، فقد صرح مستثمرون شباب بأن الوباء كان أكثر تأثيراً فيهم من الناحية المالية، كما أثّرَ في طريقة تفكيرهم في شؤونهم المالية. كما أن أكثر ما يثير قلق هؤلاء الشباب هو العمل لفترات طويلة من أجل تعويض الخسائر، وعدم التمكن من ادخار ما يكفي من المال، وفقدان وظائفهم في ظل الأوضاع الحالية.