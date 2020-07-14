تعزيز قدرات «كارفور» بافتتاح مركز للتسوق الافتراضي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت ماجد الفطيم، عن افتتاح أكبر مركز للتسوق الإلكتروني وتلبية الطلبات عبر الإنترنت ل«كارفور» في منطقة القرهود في إمارة دبي؛ وذلك لضمان تحضير وتوصيل أسرع وأكثر كفاءة لطلبات العملاء عبر الإنترنت.

وتم افتتاح مركز تلبية الطلبات الجديد بحضور عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، إلى جانب ممثلين عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

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