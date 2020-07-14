شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التكنولوجيا تحلق.. و«تيسلا» يواصل الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولات أمس الاثنين، بقيادة مكاسب قطاع التكنولوجيا تزامناً مع زيادة قياسية في حالات العدوى الجديدة بالوباء العالمي.

وجاء أداء وول ستريت، تزامناً مع الأخبار الإيجابية المتعلقة بالتوصل إلى لقاح للوباء العالمي من شركتي «فايزر» و«بايون تك» للأدوية، وقادت أسهم «فايزر» بنحو 2.6% و«بايون تك» بنسبة 10% وأسهم التكنولوجيا الرئيسية أداء الأسهم الأمريكية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى موسم نتائج أعمال الشركات الذي انطلق الاثنين، حيث تراجعت أرباح وإيرادات شركة «بيبسيكو»، لكنها تجاوزت توقعات المحللين خلال الربع الثاني الماضي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.45% إلى 26305 نقاط، وهو ما يعادل صعوداً بنحو 380 نقطة، كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.25% إلى مستوى 3209.4 نقطة، وشهد مؤشر «ناسداك» ارتفاعا بنحو 1.6%، مسجلاً 10797 نقطة، هو مستوى قياسي جديد.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، في مكاسب قادتها القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما يحدو الأمل المستثمرين في أن يعزز موسم نتائج أعمال الشركات، مؤشرات التعافي الاقتصادي من الركود.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.8%، مع صعود أسهم البنوك وصناع السيارات وشركات النفط والغاز، بين 1.2 و2%. وارتفعت شركات التعدين 2% وسط تفاؤل بتعافي الصين وصعود أسعار المعادن.

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وتحسنت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم أيضاً، في مستهل أسبوع يشهد انطلاق موسم نتائج الشركات الأمريكية والأوروبية.

وقفز سهم «نيليس» الفنلندية لصناعة الصمامات 35.8%، ليتصدر المكاسب على «ستوكس 600»، بعد أن أعلنت مجموعة «ألفا لافال» الصناعية السويدية عن عرض نقدي بقيمة 1.73 مليار يورو (1.96 مليار دولار). وزاد سهم بنك «دي إن بي» الإسكندنافي 9%، وسهم شركة «نوردك» لأشباه الموصلات 7.7%، عقب نتائج أفضل من المتوقع.

أسهم اليابان

وارتفع المؤشر «نيكاي» الياباني إلى أعلى مستوى إغلاق في شهر الاثنين، مقتدياً بمكاسب الأسهم الأمريكية، حيث عوضت نتائج إيجابية لعقار محتمل لعلاج مرضى «كوفيد-19» أثر مخاوف المستثمرين حيال تنامي حالات الإصابة بالفيروس.

وأغلق نيكاي القياسي مرتفعاً 2.22% عند 22787.74 نقطة، في أعلى إقفال له منذ العاشر من يونيو/ حزيران، مدعوماً أيضاً بمكاسب في أسهم السيارات بفضل بيانات صناعية قوية من الصين. وارتفع 219 سهماً على المؤشر في مقابل انخفاض ستة أسهم.

وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.46% مسجلاً 1573.02 نقطة، في مكاسب شملت جميع مؤشرات قطاعاته الثلاثة والثلاثين. وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهر عقار «ريمديسيفير» من شركة «جيلياد ساينسز» نجاحاً في خفض احتمالات الوفاة لمرضى حالات الإصابة الحادة ب«كوفيد-19»، لكن الشركة قالت إن تأكيد منافع العقار مازال يتطلب مزيداً من التجارب السريرية الدقيقة.

وتألقت أسهم شركات السيارات اليابانية بعد أن أظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين نمو أكبر سوق للسيارات في العالم 11.6% في يونيو/ حزيران عنها قبل عام وتسجيل نمو قوي للشهر الثالث على التوالي. وصعدت أسهم مازدا 8.76% وميتسوبيشي موتورز 6.2% وهوندا موتور 6.94%. في المقابل، تراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 0.36%، رغم إعلان الشركة عن هبوط دون المتوقع في أرباح تشغيل المجموعة بين مارس/آذار ومايو/أيار. (رويترز)