شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس الأمريكي يبحث تمديد مدفوعات البطالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أمس الأول الأحد إنها تعتقد أن بوسع النواب الأمريكيين إيجاد حل وسط بشأن تمديد برنامج إعانات البطالة للأمريكيين الذين يواجهون صعوبة وسط عمليات الإغلاق وإجراءات العزل العام لمواجهة جائحة كورونا.
وأضافت بيلوسي على شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) «ينبغي علينا إيجاد حل وسط لأننا لا بد أن نمدد البرنامج».
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب قد قال إنه لن يكون من المفيد تمديد برنامج إعانات البطالة التي تضمنها التشريع الخاص بوباء كورونا الذي أُقر في وقت سابق من هذا العام. وينتهي أمد هذه الإعانات في 31 يوليو/ تموز.
ومن المقرر تمديد برنامج الإعانات المحدد بدفع 600 دولار في الأسبوع للعمال الذين فقدوا وظائفهم، والذي بدأ نهاية مارس/ آذار، لحين تراجع معدل البطالة في كل ولاية تحت مستوى 11%.
(رويترز)
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