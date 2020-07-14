الكونجرس الأمريكي يبحث تمديد مدفوعات البطالة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أمس الأول الأحد إنها تعتقد أن بوسع النواب الأمريكيين إيجاد حل وسط بشأن تمديد برنامج إعانات البطالة للأمريكيين الذين يواجهون صعوبة وسط عمليات الإغلاق وإجراءات العزل العام لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت بيلوسي على شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) «ينبغي علينا إيجاد حل وسط لأننا لا بد أن نمدد البرنامج».

Advertisements

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب قد قال إنه لن يكون من المفيد تمديد برنامج إعانات البطالة التي تضمنها التشريع الخاص بوباء كورونا الذي أُقر في وقت سابق من هذا العام. وينتهي أمد هذه الإعانات في 31 يوليو/ تموز.

ومن المقرر تمديد برنامج الإعانات المحدد بدفع 600 دولار في الأسبوع للعمال الذين فقدوا وظائفهم، والذي بدأ نهاية مارس/ آذار، لحين تراجع معدل البطالة في كل ولاية تحت مستوى 11%.

(رويترز)