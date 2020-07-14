مطار دبي.. جهود متواصلة لضمان انسيابية السفر

تواصلت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، مع السماح بالسفر ابتداء من 23 يونيو، وبدء استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو الجاري وعودة المقيمين، وسط جهود مشتركة بين جميع الأطراف؛ لضمان انسيابية السفر.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” استمرار تدفق السياح الدوليين والزوار، وعودة المقيمين عبر مطار دبي الدولي، عبر رحلات شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ونحو 13 شركة طيران دولية، استأنفت رحلاتها إلى المطار.

ترحب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالزوار والسياح القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي، بملصق يحمل عبارة «نرحب بكم مجدداً»، وذلك ترحيباً بعودة المقيمين وزوار الإمارات في بلدهم الثاني.

وتتعاون «إقامة دبي» مع جميع الجهات؛ لتسهيل إجراءات السفر وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، حيث يتم يومياً تعقيم الكاونترات، ووضع حواجز شفافة، وإجراء فحوص في المطار، فضلاً عن تطبيق جميع المعايير الصحية من تباعد وارتداء كمامات وقفازات؛ لضمان السلامة والأمان.

ومنذ إعادة فتح المطارات، شهد مطار دبي الدولي زيادة تدريجية في حركة المسافرين، وذلك بعد تعليق رحلات الركاب المنتظمة، وتشغيل رحلات إجلاء خاصة لرعايا دول العالم في الدولة.

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ويطبق مطار دبي الدولي بالتعاون مع جميع الجهات مثل «إقامة دبي» وشركات الطيران العاملة في المطار، معايير عالمية لتسهيل إجراءات حركة المسافرين، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات وتدابير وقائية؛ لحماية الموظفين ومستخدمي المطار.

مع النمو التدريجي بأعداد المسافرين والرحلات عبر مطار دبي الدولي، تنصح مطارات دبي الركاب بالتواصل الدائم مع شركات الطيران التي يسافرون على متن رحلاتها؛ للتأكد من محطتهم في حالتي المغادرة أو الوصول؛ حيث قد تقوم بعض شركات الطيران بتغيير محطات الوصول في بعض الأحيان.

ودعت مطارات دبي المسافرين إلى استخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة (الأقنعة والقفازات)، والوصول إلى المطار بما لا يقل عن ساعتين، ولكن ليس أكثر من أربع ساعات قبل رحلتهم؛ لإتاحة الوقت لأي إجراءات فحص إضافية. ومن أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر سفر مؤكدة، والركاب الذين ليس لديهم وسائل الحماية المناسبة، والركاب الذين يصلون إلى المطار قبل أكثر من 4 ساعات من موعد رحلتهم، بدخول مباني المطار.

وتستمر الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار؛ للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين. وتشمل هذه التدابير زجاجاً شبكياً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري عن بعد، والفحص اليدوي لدرجة الحرارة، وعلامات التباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.

وفتحت مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم ومحالّ البيع بالتجزئة أبوابها أمام المسافرين في جميع أنحاء المطار.