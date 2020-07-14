مطارات دبي تعزز خدمات الترفيه للركاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مطارات دبي عن شراكة استراتيجية مع شبكة OSN بهدف منح المسافرين مشاهدة بدون مقابل عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين، ابتداء من 14 يوليو 2020. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء عودة الانتعاش واستئناف الرحلات المجدولة.

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وحول هذه الشراكة قال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «نحن نستجيب للسلوك والتوقعات المتغيرة لعملائنا ونمو الطلب على المحتوى الرقمي الحصري عالي الجودة حيث يشهد هذا الاتجاه تزايداً في أهميته».

وتوفر خدمة البث مشاهدة حصرية لمحتوى ترفيهي من أعمال Disney+ الأصلية وHBO ويونيفرسال والعديد من أعمال استوديوهات هوليوود الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى الأفلام العربية والوثائقية. هذا بالإضافة إلى آلاف الساعات من الأفلام الضخمة عالمياً، والمسلسلات المشهورة وبرامج الأطفال والأفلام الوثائقية الحائزة جوائز وغيرها من الأفلام والبرامج المتنوعة.

ومن جانبها قالت زهرة زيات، نائب الرئيس الأول للشؤون الرقمية والبث عبر الإنترنت والاتصالات لدى شبكة OSN: «مطار دبي الدولي هو أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، ويسعدنا أن نقدم ترفيهاً عالمياً من خلال تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين لكل مسافر يمر عبر المطار»