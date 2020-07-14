«جمارك أبوظبي»: إلغاء رسوم رقم المستورد يعزز حركة الشحنات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإلغاء رسوم إصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي يسهم في تعزيز حركة الشحنات الشخصية والسريعة عبر منافذ الإمارة الجمركية.

وأضافت أن القرار جاء في ظل انتعاش قطاع التسوق الإلكتروني واعتماد شريحة واسعة من أفراد المجتمع على توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم الشخصية عبر الإنترنت بما يتماشى مع التطور الذي يشهده قطاع التجارة الالكترونية على مستوى العالم وما صاحب ذلك من تطور في البيئة التشريعية والمالية التي أسهمت في دفع عجلة تنمية هذا القطاع وتعزيز جاذبية ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وأكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن إلغاء رسوم إصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي جاء امتثالاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بما يعزز دور المستورد في المساهمة الفاعلة بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة.

وقال إن القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال زيادة تخليص شحنات الشحن السريع عبر المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي ما يسهم في نمو العمليات التشغيلية في مقر شركات الشحن السريع في الإمارة من خلال عملية التخزين والنقل وغيرها من الخدمات اللوجستية.(وام)