شكرا لقرائتكم خبر عن شاشة «الفئة الثانية».. من الأقرب إلى إعادة التداول؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

لا تزال ثلاث شركات في سوق دبي المالي معلقة عن التداول منذ فترات تصل إلى عامين لشركة «ماركة»، وأكثر من عام ونصف العام ل «دريك آند سكل إنترناشونال»، ونحو عام وأربعة أشهر ل «الخليجية للاستثمارات العامة».

وترقب المستثمرون إعادة التداول على هذه الشركات ضمن شاشة الفئة الثانية التي طبقها سوق دبي المالي اعتباراً من 5 يوليو/تموز الجاري، لكن هذه الشركات لم تعد إلى التداول لعدم استيفائها بعض أو كل شروط الإفصاح، وهي الإعلان عن النتائج المالية السنوية المدققة لعام 2019، والإفصاح عن خطة إعادة الهيكلة، ومعالجة الخسائر التي أدت إلى تعليقها عن التداول.

فما وضع كل شركة من هذه الشركات بالنسبة لشروط إعادة التداول ضمن شاشة الفئة الثانية؟

ماركة القابضة

شركة ماركة القابضة المدرجة في سوق دبي المالي منذ 25 سبتمبر/أيلول 2014، وعلق تداول سهمها منذ 2 يوليو/تموز 2018 أي منذ نحو عامين، لم يعد التداول عليها في شاشة الفئة الثانية، بسبب عدم الإفصاح عن النتائج المالية المدققة لعام 2019، وخاصة أنها أعلنت فقط عن النتائج المالية للعام 2018.

كما لم تفصح «ماركة» عن خطة معالجة الخسائر وإعادة الهيكلة، ولاسيما أن الخسائر المتراكمة للشركة تصل إلى نحو 150% من رأس المال مع نهاية 2018، ومن غير المعلوم، كيف كانت نتائج الشركة خلال العام 2019.

دريك آند سكل

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وشركة دريك آند سكل إنترناشونال التي علقت عن التداول منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أي منذ أكثر من عام وسبعة أشهر، أعلنت عن نتائجها المدققة لعام 2019، لكنها لم تفصح عن خطة معالجة الخسائر وإعادة الهيكلة، وطلبت مهلة لتأجيل إعادة التداول حتى 30 سبتمبر المقبل، لاستكمال خطة الهيكلة.

وأظهرت «دريك» تحسناً مفاجئاً في أدائها، بعدما أعلنت عن تسجيل أرباح بنحو 262 مليون درهم في 2019، مقابل 5.09 مليار خسائر في 2018.

وربما قد تكون «دريك آند سكل» هي الأقرب إلى إعادة التداول ضمن شاشة الفئة الثانية، وخاصة أنها وصلت لمرحلة متقدمة في إعادة الهيكلة المالية مع بنوكها الدائنة، وبمجرد اكتمال خطة إعادة الهيكلة، ستكون الشركة في وضعية تسمح لها باستعادة مكانتها كشركة مقاولات دولية في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية تعود بالربح على المساهمين.

الخليجية للاستثمارات العامة

و«الخليجية للاستثمارات العامة» التي علقت عن التداول منذ 25 فبراير/شباط 2019، أعلنت عن نتائجها المالية المدققة لعام 2019، والربع الأول 2020، لكنها حتى الآن لم تفصح عن خطة إعادة الهيكلة ومعالجة الخسائر.

ووافقت عمومية «الخليجية للاستثمارات» في وقت سابق، على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها.

وبحسب إفصاح للشركة على موقع السوق، إن الخسائر المحققة كانت نتيجة انخفاض في قيمة الموجودات؛ بسبب التحديات في السوق والفوائد البنكية على القروض، حيث يناقش مجلس الإدارة لتسوية بعض المديونية البنكية.

وتضم الشاشة الجديدة الشركات المحققة لخسائر متراكمة نسبتها 50% فأكثر من رأسمالها بالاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019، بالإضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق تداول أسهمها ستة أشهر فأكثر.

وتوضع شركات الفئة الثانية على قائمة المتابعة «Watch List»، حيث تتولى لجنة مشتركة من الهيئة والسوق والجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الشركة متابعة تلك الشركات؛ لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها، ضمن مهلة زمنية قدرها سنة، ويُمكن تمديدها حتى ثلاث سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ نقلها إلى الفئة الثانية.