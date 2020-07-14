«دبي الملاحية» تعزز أسطول تزويد السفن بالوقود

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «سلطة مدينة دبي الملاحية» عن تعزيز أسطول تزويد السفن بالوقود في دبي، في خطوة متقدّمة على درب تنظيم وتسهيل وتعزيز النشاط البحري وتوظيف الآفاق الواعدة في ظل المزايا التنافسية للتجمع البحري المحلي، والتي تُضاهي الأفضل عالمياً. وكشفت السلطة البحرية عن زيادة عدد السفن المرخصة للتزويد بالوقود ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، لتصل إلى 12 سفينة.

وأوضح محمد البستكي، مدير إدارة عمليات الرسو البحرية، أن تعزيز أسطول التزويد بالوقود إضافة نوعية لجهود توفير السبل الضامنة لعودة الزخم إلى القطاع البحري المحلي.

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