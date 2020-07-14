شكرا لقرائتكم خبر عن جاك ما يقلص حصته في «علي بابا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد الإفصاح السنوي لمجموعة علي بابا القابضة بأن المؤسس الشريك لها جاك ما قلّص حصته في الشركة خلال العام الفائت إلى 4.8% من 6.2%، ما وفر له سيولة بقيمة 8.2 مليار دولار وفقاً لسعر السهم الحالي.

ويأتي التخارج بالتزامن مع تقاعد «ما» من منصب الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الصينية في سبتمبر/ أيلول وابتعاده عن أي أدوار رسمية والتركيز على الأعمال الخيرية.

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