«مفاجآت صيف دبي» تقدم باقة استثنائية من عروض الفنادق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تقدم مفاجآت صيف دبي لسكان دبي وزوارها فرصة استثنائية للاستمتاع بتجارب التسوق والإقامة وتناول الطعام من خلال توفير مجموعة واسعة من العروض الجذابة على تجارب الإقامة الفندقية والأنشطة الشاطئية والوجهات العائلية على مدى سبعة أسابيع؛ حيث كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة واسعة من عروض الفنادق التي تضمن لضيوف مفاجآت صيف دبي تجربة متكاملة هذا الصيف. تجتمع تجارب الإقامة الفاخرة مع عروض التسوق في فندق العنوان وسط المدينة الذي يبعد مسافة قصيرة عن دبي مول. ويمكن للضيوف المقيمين في الفندق الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 50% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة.

يمكن للضيوف من العائلات والأصدقاء زيارة مجموعة من أشهر الفنادق التابعة لعلامة جميرا في دبي، بما في ذلك جميرا بيتش وجميرا النسيم وجميرا القصر وجميرا دار المصيف وجميرا زعبيل سراي وجميرا كريك سايد، والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 40% على تكاليف الإقامة.