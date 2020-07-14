شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق أشباه موصلات بـ 70 ملياراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عملاق أشباه موصلات بـ 70 ملياراً تاريخ النشر: 14/07/2020 استمع تعتزم «أنالوج ديفايسيز» الأمريكية، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات شراء منافستها «مكسيم إنتجراتيد برودكتس» في صفقة بقيمة 20.91 مليار دولار.

الصفقة تنشئ شركة مندمجة جديدة من المتوقع أن تبلغ إيراداتها بعد الاستحواذ 8.2 مليار دولار.

وستؤدي الصفقة إلى إنشاء قوة لصناعة الرقائق بقيمة مشروع مشتركة تبلغ حوالي 68 مليار دولار.

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