شكرا لقرائتكم خبر عن «دلما مول» يعيد فتح أبوابه بتدابير وقائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «دلما مول» إعادة افتتاح المول رسمياً للزوار، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، إضافة إلى البروتوكولات الحكومية، ووضع استراتيجية لمنح الزوار تجربة تسوق آمنة مع افتتاح المول بكامل طاقته.

كما أعلن «دلما مول» أيضاً، عن توجيهات جديدة لخدمة العملاء في إطار برنامج مكافحة فيروس «كوفيد 19»: «نحن نهتم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «دلما مول» يعيد فتح أبوابه بتدابير وقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.