شكرا لقرائتكم خبر عن السـيولــة الهزيلـة تعيـد الأسـواق إلـى خــانـة التراجعــات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عادت الأسهم المحلية إلى خانة التراجعات في جلسة أمس، مع تعرض العديد منها لجني أرباح، لاسيما في قطاع العقار، فيما ضغط عمليات بيعية على أسهم أخرى، في وقت افتقرت الأسواق إلى السيولة القوية مجدداً، تزامناً مع استقرار 3 أسهم قيادية.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 222.8 مليون درهم منها 158.3 مليون درهم في دبي و64.58 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم، توزعت بواقع 193.3 مليون سهم في دبي و33.2 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، وجاء ذلك من خلال 4333 صفقة.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.86% إلى مستوى 2067.74 نقطة مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والسلع والنقل والخدمات والاستثمار.

ونزل قطاع العقار 1.76% بعد نزول «إعمار العقارية» 2.2% و«إعمار للتطوير» 1.4% و«الاتحاد العقارية» 1.37% و«ديار» 1.06% و«داماك» 4.95% و«أرابتك» 0.13%.

وتراجع قطاع البنوك 0.6% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.35% فيما استقر «دبي الإسلامي» عند إغلاقه السابق.

ونزل قطاع الاستثمار 1% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.87% و «سوق دبي المالي» 1.49% ، وذلك في ظل استقرار «شعاع كابيتال».

وهبط قطاع النقل 0.33% مع هبوط «أرامكس» 0.59% و«الخليج للملاحة» 0.63% فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

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من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.21% إلى مستوى 4307 نقطة بعد تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع.

وهبط قطاع البنوك 0.32% نتيجة هبوط «أبوظبي التجاري» 1.17% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8% مع استقرار «أبوظبي الأول» من دون تغيير.

وتراجع قطاع العقار 1.16% بعد تراجع «الدار» 1.11% و«رأس الخيمة العقارية» 1.96%. ونزل قطاع الاستثمار 0.2% نتيجة نزول «إشراق» 2.56% و«الواحة كابيتال» 0.28% و«العالمية القابضة» 0.07%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة 0.26% بعد ارتفاع «دانة غاز» 0.61% وذلك مع استقرار كل من «طاقة» و«أدنوك للتوزيع». هذا واستقر قطاع الاتصالات مع استقرار سهم «اتصالات».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 41.8 مليون درهم، مغلقاً عند 2.66 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بسيولة قدرها 17.4 مليون درهم ليغلق عند 0.515 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 11.2 مليون درهم وأقفل عند 8.76 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار» بقيمة 10 مليون درهم وأقفل عند 1.78 درهم تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 9.2 مليون درهم، مغلقاً عند 11.12 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة وصلت إلى 7.14 مليون درهم مغلقاً عند 5.05 درهم.

وسجل «دبي الوطنية للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.83% مغلقاً عند 4.8 درهم وفي المقابل سجل «دبي للمرطبات» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.97% إلى 9.74 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي «أسمنت الخليج» بنسبة 10% مغلقاً عند 0.385 درهم، وعلى العكس انخفض «بنك الشارقة» بنسبة 4.44% ليغلق عند 0.56 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 4.3 مليون درهم محصلة شراء منها 1.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و2.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 4.3 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 900 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب و3.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. أما في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 27.85 مليون درهم محصلة شراء منها 7.4 مليون درهم محصلة شراء العرب و1.48 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و18.98 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 27.85 مليون درهم محصلة بيع.