«غرفة أبوظبي» تنظم ندوة «رشاقة الأعمال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ندوة افتراضية بعنوان «رشاقة الأعمال من أجل مستقبل مستدام»، ويأتي تنفيذها في إطار البرامج والفعاليات الدورية التي ينظمها مكتب الجائزة لدعم بيئة الأعمال، ورفع قدرتها التنافسية وتميزها، كما هدفت الندوة إلى بيان وإدارة المشاريع برشاقة، حيث يعد مفهوم رشاقة الأعمال أحد أهم مقاييس أداء الأعمال على مستوى العالم، ولا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة في القطاعين الخاص والعام.

كما تبدي العديد من المؤسسات والشركات اهتماماً كبيراً تجاه ممارسة أعمالها برشاقة، فضلاً عن أن المؤسسات بشكل عام باتت بحاجة إلى اكتساب مستويات أعلى من الرشاقة، وتعزيزها حتى تتمكن من مواصلة النمو، وتعزز من قدرتها التنافسية، وتحقيق الاستدامة.