شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تنظم ندوة «رشاقة الأعمال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نظم مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ندوة افتراضية بعنوان «رشاقة الأعمال من أجل مستقبل مستدام»، ويأتي تنفيذها في إطار البرامج والفعاليات الدورية التي ينظمها مكتب الجائزة لدعم بيئة الأعمال، ورفع قدرتها التنافسية وتميزها، كما هدفت الندوة إلى بيان وإدارة المشاريع برشاقة، حيث يعد مفهوم رشاقة الأعمال أحد أهم مقاييس أداء الأعمال على مستوى العالم، ولا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة في القطاعين الخاص والعام.
كما تبدي العديد من المؤسسات والشركات اهتماماً كبيراً تجاه ممارسة أعمالها برشاقة، فضلاً عن أن المؤسسات بشكل عام باتت بحاجة إلى اكتساب مستويات أعلى من الرشاقة، وتعزيزها حتى تتمكن من مواصلة النمو، وتعزز من قدرتها التنافسية، وتحقيق الاستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر «غرفة أبوظبي» تنظم ندوة «رشاقة الأعمال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.