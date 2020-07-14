«تاتا» تنجز صفقة توريق بدعم من «سوق أبوظبي العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «تاتا إنترناشيونال ليمتد»، عن إتمامها الشريحة الأولى من صفقة توريق مستحقات بقيمة 48 مليون دولار (176 مليون درهم) بهدف دعم نمو أعمالها في إفريقيا. وتم توريق المستحقات من خلال كيان أسسته شركة «التميمي ومشاركوه» في «سوق أبوظبي العالمي». فيما اضطلعت شركة «ألبن كابيتال»، ومقرها دبي، بدور المستشار المالي الوحيد للصفقة.

وقال «جمعة الهاملي»، مدير تنفيذي أول، الاستراتيجية وتطوير الأعمال في «سوق أبوظبي العالمي»: «يعد سوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً دولياً يتسم بقدرته على الابتكار ومواكبته للتطور والاستجابة للمتطلبات، حيث يعمل المركز على تحويل مشهد الأعمال والتمويل، ويتمتع بموقع فريد بوصفه بوابة لإفادة الشركات الإفريقية ودعم الصفقات».