شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «كوفيد» ليس إلزامياً على كل القادمين إلى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكدت هيئة دبي للطيران المدني، أن فحص كوفيد-19 ليس إلزامياً على كل مسافر قادم إلى دبي، نافية بذلك الأنباء المتداولة من بعض وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية، بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة - وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي - عدم صحة الأخبار المنسوبة إليها، بشأن إجراءات السفر إلى دبي، والتي تتداولها بعض الصحف والمواقع الإخبارية، موضحة أنه ليس إلزامياً على جميع المسافرين إلى دبي إجراء فحص PCR الخاص بفيروس كوفيد-19 قبيل مغادرة الجهة القادمين منها. وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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