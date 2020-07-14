شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الإمدادات ترفع النحاس إلى أعلى مستوى في عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار النحاس أعلى مستوياتها في عامين الاثنين، بدعم من موجة شراء واسعة أثارتها مخاوف بشأن الإمدادات من تشيلي أكبر منتج للمعدن الأحمر في العالم.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن، مرتفعة 2.5% عند 6575 دولاراً للطن.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن المستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد إلى 6633 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران 2018، ومرتفعة أكثر من 50% عن أدنى مستوياتها في أربع سنوات التي هوت إليها في مارس/ آذار.

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