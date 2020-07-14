شكرا لقرائتكم خبر عن «جازبروم» الروسية ترسل أول شحنة إلى الصين عبر بحر الشمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة جازبروم نفط الروسية، الذراع النفطية لشركة جازبروم العملاقة للغاز، إنها أرسلت أول شحنة من نفط القطب الشمالي إلى الصين عبر مسار بحر الشمال الاثنين.
وتراهن روسيا على هذا المسار، الذي يتطلب كاسحات جليد وناقلات نفط خاصة، لتسليم الشحنات إلى كل من أوروبا وآسيا. وتشحن شركة نوفاتك، أكبر شركة خاصة منتجة للغاز في روسيا، الغاز فائق التبريد عبر هذا المسار على مدار العام.
وقالت شركة جازبروم نفط، الاثنين، إنها استغرقت 47 يوماً لتسليم شحنة تحتوي على 144 ألف طن من خام نوفي بورت الخفيف إلى ميناء يانتاى الصيني على بحر بوهاي من مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا.
وأضافت: إنها شحنت ما يزيد على 40 مليون طن من نفط القطب الشمالي إلى أوروبا منذ عام 2013.
(رويترز)
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