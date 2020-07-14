شكرا لقرائتكم خبر عن 820 مليون شخص عدد الجوعى في العالم بنهاية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر تقرير صادر عن وكالات الأمم المتحدة، من أن عدد الجوعى في العالم قد يبلغ بنهاية العام الحالي 2020 أكثر من 820 مليون شخص، بزيادة 130 مليوناً على العام الماضي 2019، حيث بلغ عددهم خلاله 690 مليوناً، وذلك جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير - الذي شاركت في إعداده منظمة الصحة العالمية ومنظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» - أن العدد الأكبر ممن يعانون الجوع يوجدون في آسيا، ويتزايدون في إفريقيا. (وام)

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