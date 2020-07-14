شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يمحو مكاسبه ويغلق على انخفاض مبتعداً عن مستوياته القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين متخلية عن المكايب القوية التي حققتها خلال الجلسة، وذلك بفعل المخاوف المتزايدة من عودة قيود الإغلاق والعزل.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة بينما تجاوز العدد 12.5 مليون حالة على مستوى العالم.



وأعلنت كاليفورنيا بالفعل إغلاق أنشطة المطاعم - عدا توصيل الوجبات للمنازل - وقاعات السينما والمسارح والحانات في جميع مدن الولاية بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي.



ومن جانبه، يرى كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية "لاري كودلو" أنه سيكون من الخطأ الفادح إعادة قيود الإغلاق مما تشكله هذه الخطوة من أضرار اقتصادية بالغة.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.1% وأغلق عند 40.10 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 39.6 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.2% مغلقا عند 42.72 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 26086 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26639 نقطة وأقل مستوى عند 26044 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 226 نقطة) إلى 10391 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10824 نقطة وأقل مستوى عند 10368 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3155 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3235 نقطة وأقل مستوى عند 3149 نقطة.