شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بحوالي 3% مع متابعة أحوال الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الإثنين بشكل حاد في ظل استمرار متابعة المستثمرين لأحوال الطقس في الولايات المتحدة خاصة في المناطق الغربية والوسطى في البلاد والتي تزخر بزراعات المحاصيل والحبوب.



وتعرضت المناطق المذكورة في الولايات المتحدة لتساقط غزير للأمطار في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعني تحسن جودة وكميات المحاصيل المزروعة من القمح والذرة والصويا في مسوم الحصاد الحالي.

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وتشير خريطة الطقس إلى أن الأمطار تساقطت بشكل غزير في المناطق الغربية الوسطى نهاية الأسبوع وسط توقعات بالمزيد خلال النصف الثاني من يوليو/تموز الجاري.



من ناحية أخرى، ومع زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، تشير التوقعات والمخاوف إلى احتمالية عودة قيود الإغلاق والعزل العام مما يضر بالطلب والأنشطة التجارية والاقتصادية.



وفي ختام التعاملات، هبطت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.7% وأغلقت عند 3.28 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 3.34 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.26 دولار.