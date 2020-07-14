شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً عقب تصريحات رئيس بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات يوم الإثنين في أعقاب تصريحات رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي".



وفي خطاب أدلى به يوم الإثنين، اكد "بيلي" على أنه يظن بأن الاقتصاد البريطاني بدأ في التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا.



ومع ذلك، يرى "بيلي" أن الطريق لا يزال طويلاً إلى حين تحقيق الاقتصاد البريطاني تعاف كامل من الجائحة كما أعرب عن قلقه إزاء سوق العمل واستمرار فقدان الوظائف في المملكة المتحدة.

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وعلق في خطاب أمام الأكاديميين وطلبة المدارس عبر الإنترنت بأنه يرى إشارات تعافي للاقتصاد البريطاني إلى حد ما وذلك بالتزامن مع رفع القيود وإعادة فتح الاقتصاد والأنشطة التجارية المختلفة في البلاد.



من ناحية أخرى، لم يجد أي جديد في ملف "بريكست" والمفاوضات مع الجانب الأوروبي وسط خلافات عميقة بين الطرفين لا تشير إلى إمكانية إبرام اتفاق قريبا.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش عند 1.2559، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2563 وأقل سعر عند 1.2554.