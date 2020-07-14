شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بالتزامن مع ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجدد المخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أنها لا تتوقع انتهاء أزمة فيروس "كورونا" في وقت قريب بل إن الأمور تزداد سوءا والفيروس يواصل تفشيه، ولو انتهت الأزمة، لنت تعود الحياة لطبيعتها.

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وصرح كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض "لاري كودلو" على أن حزمة التمويل والتحفيز الجديدة والخاصة بالاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات كورونا سوف يتم الموافقة عليها في نهاية المطاف رغم الجدل بالكونجرس.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7% إلى 1814.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر في الجلسة عند 1818.8 دولار وأقل سعر عند 1802.1 دولار.