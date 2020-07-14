شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة من المالية السعودية بـ670 مليون ريال لتأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية عن مبادرة برنامج استدامة الشركات لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية.

وحسب الوزارة تشتمل هذه المبادرة على تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام الجاري ولمدة عام وبقيمة تصل إلى 670 مليون ريال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوزارة أن هذه المبادرة هي لجميع الشرائح المستفيدة من مباردة برنامج دعم استدامة الشركات، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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هذا بالإضافة إلى دعم أقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاعين الصحي والتعليمي، والتي يدخل تحتها أكثر من 192 منشاة في كل من القطاعين التعليمي والصحي بالإضافة إلى القطاع الصناعي.

وعلى جانب آخر وفي الوقت نفسه تعتزم الوزارة عقد لقاء افتراضي غداً الثلاثاء سيشهد عقد جلسة حوارية بعنوان "أثر التحول الرقمي على المنظومة المالية والاقتصادية للمملكة".

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.