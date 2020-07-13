شكرا لقرائتكم خبر عن ودائع البنوك تسجل 3 تريليون و686 مليار جنيه فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت 3 تريليون و686.5 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 3 تريليون و59.9 مليار جنيه في مارس عام 2019، بزيادة بلغت نحو 626.6 مليار جنيه.

وفي المقابل، أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية سجل نحو 739.7 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 871 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 131.3 مليار جنيه.

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ورصدت بيانات الإحصاء في وقت سابق، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلال شهر مارس الماضي بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي التسهيلات نحو تريليون و517.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، مقارنة بنحو تريليون و224.8 مليار جنيه في مارس عام 2019، بزيادة بلغت 292.5 مليار جنيه.

وكان إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بالعملة الأجنبية قد بلغت 502.9 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 613.5 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 110.6 مليار جنيه.

وتشير البيانات إلى أن القطاع غير الحكومي استحوذ على تريليون و171.1 مليار جنيه من إجمالي تسهيلات البنوك بالعملة المحلية خلال شهر مارس الماضي، مقابل 996.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 174.5 مليار جنيه، يليه القطاع الخاص بنحو 628.4 مليار جنيه مارس الماضي، مقابل 546.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 81.8 مليار جنيه.