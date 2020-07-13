تعرف على 10 طرازات السيارات العاملة فى مصر سيتم تخريدها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اتجاه الحكومة المصرية في الوقت الحالي، نحو تخريد السيارات القديمة العاملة في مصر، وكذلك التحول من الاعتماد على البنزين إلى الغاز الطبيعى للسيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما وأكثر، ربما نطرح تساؤل حول أهم الطرازات التي سيتم "تخريدها":

أشهر الماركات سيتم تخريدها، أي تحويلها لخردة.. أشهر الماركات سيتم تخريدها، أي تحويلها لخردة.. - سيارات بيجو 504 -سيارات فيات126 سيارات فيات 127 - فئة سيارات ماركة بيجو 505 -سيارات الشاهين -سيارات النصر 133 -فيات 128 -فيات 131 -سيارات دوجان Advertisements -سيارات مرسيدس فئة زلموكة -المرسيدس المعدلة وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر، إذ طلب الرئيس السيسي من وزير المالية محمد معيط توفير تلك القروض بفائدة "صفرية". وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما سيجري تخريدها، وإحلالها بسيارات جديدة، مشيرة إلى أنه يتم بحث البرامج التمويلية لتكون وفق توجيهات رئيس الجمهورية بفائدة صفرية. ووافق مجلس الوزراء في اجتماع له مارس الماضي، على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

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