شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 13-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 13-7-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.513 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الحديد والصلب المصرية، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر4)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، غاز مصر، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأهرام للطباعة والتغليف، ايديتا للصناعات الغذائية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريللك، أصول للوساطة في الأوراق المالية. إيقاف تداول 27 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الحديد والصلب المصرية، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر4)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، غاز مصر، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأهرام للطباعة والتغليف، ايديتا للصناعات الغذائية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريللك، أصول للوساطة في الأوراق المالية.





البورصة تخسر 2.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.513 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 869.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.9 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.33%، والعرب على 20.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 512.6 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 592 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 12851 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 4166 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 721 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سيلاب مصر) بسعر إغلاق 0.626 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 21.08%.

Advertisements

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 23.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.756 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 1.618 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.69%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقار العربي بسعر إغلاق 26.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.79%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 16.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.51%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 16.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.