شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مبقياً على خسائره وسط تحول المستثمرين نحو أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وأبقى على خسائره مع تركيز المستثمرين على أسواق الأسهم وتجاهل أزمة فيروس "كورونا".



وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قد أعلنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تجاوز حاجز ثلاثة ملايين حالة.



أما على الصعيد العالمي، فقد تجاوز عددد المصابين بالفيروس التاجي 12.5 مليون حالة في حين توفي أكثر من 570 ألف شخص.

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ومن جانبه، أكد كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض "لاري كودلو" على أن حزمة التمويل والتحفيز الجديدة والخاصة بالاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات كورونا سوف يتم الموافقة عليها في نهاية المطاف رغم الجدل بالكونجرس.



على صعيد آخر، يخشى مستثمرون من عودة قيود الإغلاق في الولايات المتحدة ودول أخرى تعاني من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا كما أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تستبعد عودة الحياة لطبيعتها حتى بعد انتهاء الأزمة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 96.2 نقطة.