شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة تجار السيارات: الاعتماد على الغاز الطبيعى يوفر 60% من تكلفة الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلا من البنزين يوفر من 50 إلي 60% من تكلفة المحروقات، مشيراً إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يوفر لصاحب السيارة من جانب وكذلك يقلل استهلاك البنزين ومن ثم خفض فاتورة استيراده مع الوقت.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أكدت إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر، إذ طلب الرئيس السيسي من وزير المالية محمد معيط توفير تلك القروض بفائدة "صفرية". وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما سيجري تخريدها، وإحلالها بسيارات جديدة، مشيرة إلى أنه يتم بحث البرامج التمويلية لتكون وفق توجيهات رئيس الجمهورية بفائدة صفرية.

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ووافق مجلس الوزراء في اجتماع له مارس الماضي، على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

وأضاف أبو المجد أن استراتيجية التحول نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل السيارة، توجه جيد جدا من الدولة ويفتح الباب أمام تعميق صناعة السيارات في مصر، لأنه سيتواكب معه تحركات أخري لدعم ملف السيارات.

يشار إلي أن الاستراتيجية الحكومية لتحويل السيارات، وضعت برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفى سياق ذلك أيضا.