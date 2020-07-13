مسئول بالمركزى الأمريكى: "استخدموا الكمامات إذا كنتم تريدون المزيد من الوظائف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس اليوم الاثنين، إنه إذا استخدم الجميع الكمامات فإن الاقتصاد الأمريكي سينمو بخطى أسرع وسيجد المزيد من الناس وظائف وسيكون بالإمكان إعادة فتح المدارس بآمان أكبر.
وأبلغ كابلان نادي الصحافة القومي في ندوة افتراضية "إذا استخدم الجميع الكمامات فإنني أعتقد أنه سيكون على الأرجح أهم شيء يمكن أن نفعله الآن لضمان أن يكون التعافي أسرع وألا يتباطأ"، مشيرا إلى أن الاقتصاد تباطأ منذ أن عاود فيروس كورونا المستجد الظهور بأعداد كبيرة في أرجاء الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية.
وتوقع كابلان أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش ما بين 4.5 بالمئة إلى 5 بالمئة هذا العام، وسيهبط بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.
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