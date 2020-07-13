شكرا لقرائتكم خبر عن الريال الإيرانى يهبط إلى مستوى قياسى منخفض أمام الدولار الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الريال‭ ‬الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم الاثنين، حسبما أفاد موقع على الانترنت متخصص فى الصرف الأجنبي، مع تفاقم التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا. وبحسب موقع بونباست دوت كوم، الذي يرصد السوق غير الرسمية، فإن سعر الدولار وصل إلى 235 ألف و500 ريال. والسعر الرسمي على الموقع الالكتروني للبنك المركزي هو 42 ألف ريال.

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