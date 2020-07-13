شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم آمال لقاح لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات البورصة الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ حقق ناسداك ارتفاعا قياسيا جديدا في الوقت الذي يغمر فيه المستثمرين التفاؤل على خلفية مؤشرات على إحراز تقدك فيما يتعلق بتطوير لقاح لكوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 149.77 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 26225.07، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.04 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 3205.08 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 112.48 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 10729.92 نقطة. Advertisements

وكانت قد أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة انخفاضا حادا مع تهاوي وول ستريت عقب زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة مما أثار المخاوف من إغلاقات جديدة.