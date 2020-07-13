وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم آمال لقاح لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات البورصة الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ حقق ناسداك ارتفاعا قياسيا جديدا في الوقت الذي يغمر فيه المستثمرين التفاؤل على خلفية مؤشرات على إحراز تقدك فيما يتعلق بتطوير لقاح لكوفيد-19.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 149.77 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 26225.07، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.04 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 3205.08 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 112.48 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 10729.92 نقطة.
وكانت قد أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة انخفاضا حادا مع تهاوي وول ستريت عقب زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة مما أثار المخاوف من إغلاقات جديدة.
وكانت أسهم لندن من أكبر الضحايا في أوروبا، إذ انخفضت 1.7 بالمئة، حيث هبطت أسهم شركتي الطاقة بي.بي ورويال داتش شل حوالي أربعة بالمئة في ظل تهاوي أسعار النفط بفعل المخاوف حيال الطلب على الوقود.
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