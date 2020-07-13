شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف يتم تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمن عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلاً من البنزين مجموعة من الخطوات كانت كالتالى:

1- يتم فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين.

2- يتم التأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

3- يجب أن تزيد كفاءة المحرك عن 70%.

4- يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة التى سيتم تركيبها.

5- يتم تدوين الملاحظات فى تقرير الفحص إن وجدت.

6- الالتزام باشتراطات السلامة المهنية وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

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7- يتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة فى تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

8- يتم تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

9- يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل.

10- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعى ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

11- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.

12- يتم استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل.

13- للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين)، والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أى تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

14- تتم إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعى مع إعطائه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.