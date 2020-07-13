شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات تسجل هبوطا قياسيا فى الربع/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة تجارية بارزة اليوم الاثنين، إن صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات سجلت هبوطا قياسيا بلغ 55 بالمئة على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام إلى 2.75 مليار دولار، مع تضرر وحدات التصنيع من الإغلاقات الرامية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مجلس دعم صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن صادرات الهند من الألماس المصقول وغير المصقول فى الربع الثانى هبطت 50 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى إلى 1.8 مليار دولار.

وقال كولن شاه رئيس المجلس لرويترز، "المصانع كانت تعمل عند 10 بالمئة أو 20 بالمئة فقط من قوة العمل بسبب الإغلاق. الطلب من الخارج أيضا كان ضعيفا أثناء الربع الثاني".

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وأضاف، أن من المرجح أن يستمر تضرر الإنتاج فى يوليو، ولن يعود إلى مستوياته العادية إلا بعد تخفيف القيود.

وقال شاه، إن الطلب يتعافى فى الصين والولايات المتحدة، وهما مستهلكان رئيسيان للأحجار الكريمة والمجوهرات، لكنه ما زال أقل كثيرا من مستوياته العادية.

ووفقا لتقديرات المجلس فإن الأحجار الكريمة والمجوهرات تشكلان حوالى 15 بالمئة من مجمل صادرات الهند.