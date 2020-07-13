شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: توزيعات أرباح الربع/2 من 2020 ستعلن فى 9 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أن شركة أرامكو السعودية العملاقة، أن توزيعات أرباح الربع/2 من 2020 والنتائج المالية الرئيسية ستعلن قبل بدء التعاملات ببورصة تداول يوم 9 أغسطس.

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و أعلنت أرامكو السعودية، فى بيان، أنها تعتزم تنظيم بث عبر الإنترنت لإعلان نتائج أعمالها فى الربع الثانى من 2020 فى 10 أغسطس