الاقتصاد

أرامكو: توزيعات أرباح الربع/2 من 2020 ستعلن فى 9 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أن شركة أرامكو العملاقة، أن توزيعات أرباح الربع/2 من 2020 والنتائج المالية الرئيسية ستعلن قبل بدء التعاملات ببورصة تداول يوم 9 أغسطس.

 

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و أعلنت أرامكو السعودية، فى بيان، أنها تعتزم تنظيم بث عبر الإنترنت لإعلان نتائج أعمالها فى الربع الثانى من 2020 فى 10 أغسطس

 

 

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