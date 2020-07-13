شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من آمال فى لقاح لكورونا وإجراءات تحفيزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، إذ عزز تقدم نحو لقاح محتمل لمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتقارير أرباح متفائلة وأحاديت عن إجراءات تحفيزية، الآمال بتعاف اقتصادى من ركود سببته أزمة فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى جلسة التداول مرتفعا واحدا بالمئة، مع صعود أسهم شركات التعدين 1.7 بالمئة بدعم من تفاؤل بتعافى الاقتصاد فى الصين وقفزة فى أسعار المعادن.

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وسجلت قطاعات أخرى حساسة للنمو، مثل السفر والترفيه والبنوك والتكنولوجيا والنفط والغاز، مكاسب فى نطاق بين 1.4 بالمئة و1.9 بالمئة.

وفى حين أن من غير المتوقع أن يتخذ البنك المركزى الأوروبى تحركا رئيسيا، فإن الزعماء الأوروبيين سيجتمعون فى 17 و18 يوليو للإتفاق على تفاصيل صندوق التعافى الاقتصادى البالغ قيمته 750 مليار يورو.