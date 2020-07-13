شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. والأسواق الإماراتية تخسر أكثر من 2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.86% خاسراً 18.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2067.74 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.74 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% خاسراً 9.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4307.014 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 973 مليون درهم، كما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.26% خاسراً 19.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7412.21 نقطة، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر، فيما ارتفعت بورصتي البحرين والكويت.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.86% خاسراً 18.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2067.74 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.74 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.03 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 193.3 مليون سهم محققة ما قيمته 158.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3359 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.10%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.83%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.09%، فيما تراجع 18 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.6 مليون ورقة بقيمة 41.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.2%.

بورصة أبوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.21% خاسراً 9.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4307.014 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 973 مليون درهم ليغلق عند مستوى 597.720 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 33.2 مليون سهم، بقيمة 64.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 974 صفقة. بورصة أبوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.21% خاسراً 9.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4307.014 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 973 مليون درهم ليغلق عند مستوى 597.720 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 33.2 مليون سهم، بقيمة 64.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 974 صفقة. وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%. وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 10%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 9.24%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.85%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم بنك الشارقة بنسبة 4.44%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 3.51%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 10.1 مليون درهم.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسراً 19.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7412.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.73% رابحاً 60.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8331.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 341.3 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسراً 19.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7412.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.73% رابحاً 60.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8331.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 341.3 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال. وهبط 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.21%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.67%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.24%. وقفز 69 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أملاك" بنسبة 10%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.88%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 8.55%، فيما تراجع 115 سهماً على رأسها سهم "المراكز" بنسبة 4.07%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 3.85%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.74%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 519.8 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% رابحاً 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1315.18 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وبلغ حجم التداول 8.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.08% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.38% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.24% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%.

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فيما تراجعت أسهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 9.09%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، زين البحرين بنسبة 0.97%، كما تراجعت أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.86%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%.





بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5176.86 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 24.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.01 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحاً 14.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4220.63 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% رابحاً 21.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4231.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 212.3 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون دينار كويتي عبر 8080 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%.

وجاء سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.19%، يليه سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 9.21%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.51%، فيما تصدر سهم شركة ريم العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 37.38% ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10.90%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.71%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% خاسراً 6.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3497.560 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 403 صفقة لعدد 50 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.50%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 6.67%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 3.13%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.44%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.42% خاسراً 39.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9297.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 248.8 مليون سهم بقيمة 568.9 مليون ريال عبر تنفيذ 9269 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبط قطاعي الصناعات والنقل بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

بورصة أبوظبى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.21% خاسراً 9.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4307.014 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 973 مليون درهم ليغلق عند مستوى 597.720 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 33.2 مليون سهم، بقيمة 64.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 974 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 10%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 9.24%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.85%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم بنك الشارقة بنسبة 4.44%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 3.51%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 10.1 مليون درهم.