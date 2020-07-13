شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "تحفيز المجموعات" من "فيس بوك" يختار 11 مشاركاً من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فيس بوك عن اختيار المشاركين فى برنامج "تحفيز المجموعات"، وهو برنامج يقام بالتعاون مع شركة "رايز أب" على مدار ستة أشهر ويهدف إلى إعداد المجموعات بالتدريب، الإرشاد، والتمويل اللازمين لتحقيق النمو. وكان قد تم فتح باب التقديم فى مارس 2020، واختيار 11 مجموعة من مصر، ومنها أطفال مفقودة، بيكيا، Egyptian Professionals Network (EPN)، Entreprenelle, I Make This!, Kiliim, Markazy, Nomads, Rahet Bally, The Hair Addict وVeryNile

وقالت برى روجرز لورى مسؤولة الشراكات المجتمعية فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى فيسبوك:"تعبر المجموعات التى تم اختيارها للمشاركة فى الدورة الأولى من برنامج تحفيز المجتمعات من فيسبوك عن قوة المجموعات وقدرتها على تقريب البشر من بعضهم وأن يشعروا بأنهم على تواصل دائم، وذلك عبر تقديم المساعدة لرائدات الأعمال، دعم الوالدين أثناء الفترات العصيبة، أو تغيير الآراء السائدة حول الصحة النفسية. سوف يُمَكِّن برنامج تحفيز المجتمعات هذه المجموعات الرائعة من ترك بصمة إيجابية أكبر على العالم".

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وأضافت" نأمل أن يحقق هذا الدعم الذى يقدمه البرنامج تأثيرًا استثنائيًا حتى فى مثل هذه الأوقات مشيرة إلى قوة الكوادر المصرية المشاركة فى البرنامج، ونتطلع إلى رؤية ما سيتمكنون من تحقيقه على مدار الأشهر الستة القادمة للوصول إلى المزيد من الأفراد، التوسع جغرافيًا، وتنمية تأثيرهم."

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، يتلقى قادة المجتمع الإرشاد والتعليم من الخبراء والمدربين الذين سيضعون منهجًا معد خصيصًا ليساعدهم على تنمية مجتمعاتهم، ثم سيعملون خلال الأشهر الثلاثة التالية على وضع وتنفيذ خططهم باستخدام التمويل والدعم المستمر من شبكة العلاقات والفريق المخصص لهذا الغرض من البرنامج. يتم منح جوائز تصل إلى ٣ مليون دولار لهذه المجموعة المنتقاة من قادة المجتمع، حيث يحصل كل منهم على دعم يصل إلى 30000 دولار.

برنامج تحفيز المجموعات هو جزء من برنامج قيادة المجموعات من فيسبوك Facebook Community Leadership Program، وهى مبادرة عالمية تستثمر فى القادة الذين يقومون ببناء مجموعات حول العالم، وتهدف إلى تقريب المسافات بين الأشخاص، وتقدم لهم التشجيع والدعم على إحداث تغيير ملموس.