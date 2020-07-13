شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تطلق تقريرها الاحصائى السنوى 2020 وتؤكد تراجع انتاج النفط الخام فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك، اليوم الاثنين، تقرير النشرة الإحصائية السنوية لعام 2020 فى نسختها ال55 ، حضر اطلاق التقرير محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك والبروفيسور جوناس بوك مدير الأكاديمية التنفيذية للاقتصاد والأعمال فى جامعة فيينا - والتى قامت برعاية تلك المناسبة - إلى جانب ممثلى الدول الأعضاء فى أوبك والجهاز الادارى للأمانة العامة للمنظمة .

وشدد الأمين العام لمنظمة أوبك فى كلمته اليوم، على أن صناع السياسات ومحللى الطاقة والأكاديميين وقادة الصناعة أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على الأفكار المستقاة من تقرير اوبك السنوى كأداة مرجعية موثوقة للبيانات الحيوية حول صناعة النفط والغاز العالمية.

وأشار باركيندو، إلى التزام أوبك بتعزيز شفافية البيانات من خلال نشر بيانات عالية الجودة عن النفط والغاز فى الوقت المناسب لافتا الى أن هذا يدعم الهدف الشامل لمنظمة أوبك فى تعزيز الاستقرار المستدام لسوق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

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وقد جاء فى التقرير أن إجمالى إنتاج النفط الخام العالمى انخفض فى عام 2019 بمقدار 0.56 مليون برميل يوميا أو بنسبة 0.7 فى المائة مقارنة بعام 2018 ليبلغ متوسطه 75.26 مليون برميل يوميا وذلك بعد ارتفاع تاريخى خلال عام 2018.

واشار التقرير إلى انخفاض إنتاج النفط الخام لدول أوبك بشكل حاد على أساس سنوى بنحو 1.86 مليون برميل يوميا أو 6.0 فى المائة فى حين نما إنتاج الخام من الدول غير الأعضاء فى أوبك بنسبة 1.30 مليون برميل يوميا أو 2.9 فى المائة.