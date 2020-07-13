شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 13-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة اليوم الاثنين 13-7- 2020، ومن بينها تحذير الهيئة القومية للبريد من بعض الصفحات المزورة التى تطلب البيانات الشخصية لحاملى بطاقات البريد المصرى بدعوى تسهيل الإجراءات، ومجموعة من الأخبار الأخرى، ومنها..

البريد يحذر عملائه من صفحات مزورة تطلب البيانات الشخصية لحاملي بطاقات الهيئة

كشفت الهيئة القومية للبريد، عن بعض الصفحات المزورة التى تطلب البيانات الشخصية لحاملى بطاقات البريد المصرى بدعوى تسهيل الإجراءات او المساعدة فى الحسابات وهى كلها حسابات مزورة الغرض منها الإستغلال والتعدى على الحسابات لذا يرجى توخي الحذر و الحيطة من جانب العملاء حيث لوحظ هذا الأمر في الآونة الأخيرة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.513 مليار جنيه.

كيف سيتم تخريد السيارات القديمة.. اعرف موقف عربيتك من تاريخ الموديل

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تعمل الحكومة على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة، فكيف يتم ذلك.

بالأرقام.. اعرف أزاى توفر فلوسك بتحويل سيارتك للغاز بدلاً من البنزين

يعد الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي حالياً يبلغ 3.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.50 جنيه، وبالتالي فإن عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يعد موفر بشكل كبير، حيث إنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 825 جنيه شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80".

وزيرة الصناعة: نبحث برامج تمويل لتحويل السيارات للغاز الطبيعي بفائدة صفرية

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لانجاز أحد الملفات الهامة وهى التحول من الاعتماد على البنزين إلى الغاز الطبيعى للسيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما وأكثر، وهى خطة مشتركة تعمل عليها عدد من الوزارات وهى "الصناعة والإنتاج الحربى والبترول وقطاع الأعمال العام".

رئيس جهاز الإحصاء: لم نرصد حالات الطلاق فى فترة كورونا.. و225 ألف حالة فى 2019

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن آخر الإحصائيات الخاصة بمعدلات الطلاق التي يرصدها الجهاز بشكل دوري، حيث أكد رئيس الجهاز أنه لم يتم رصد معدلات الزواج والطلاق في الفترة التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على ظهور الفيروس.