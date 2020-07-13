شكرا لقرائتكم خبر عن تامر فؤاد: وقف تراخيص البناء قرار صائب لمعالجة العشوائيات وفساد المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر فؤاد عثمان عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، رئيس المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن وقف تراخيص البناء قرار صائب لمعالجة مشكلة العشوائية فى البناء وفساد المحليات.

وأضاف «عثمان» أن إعلان الرئيس السيسى الحرب على ظاهرة البناء العشوائى يخدم خطط الدولة فى التنمية العمرانية الحديثة من خلال ضبط منظومة التراخيص ومحاسبة المخالفين، مشيراً أن إصدار التراخيص غالبًا ما يصدرها موظف وليس مهندسا أو متخصصا، مما أدى إلى عودة ظهور البناء العشوائى.

Advertisements

وأشار، بالرغم من قرار وقف تراخيص البناء الصادرة سيكبد خسائر كبيرة للشركات الكبرى فى قطاع المقاولات والتطوير العقارى من الملتزمين، إلا أنه فى النهاية قرار جيد لضبط الإجراءات وإصدار التراخيص، خاصة وأن هناك العديد من التجاوزات التى حدثت فى سوق التشييد والبناء خاصة القطاع السكنى خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم التزام بعض الشركات المنفذة بالضوابط والتراخيص مثل الجارجات الملائمة أو تجاوز عدد الأدوار عن الرخصة والكثير من المخالفات التى ترجع نتيجة لعدم الإشراف والمراجعة الجيدة للتصميمات الهندسية.

وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن الفترة المقبلة ستشهد انضباطا كبيرا فى البناء بعد عودة التراخيص والتى نأمل أن تتم من خلال نظام حديث ورقمى لمراجعة التصميمات وعمليات الاشراف على مراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالأكواد العالمية.

وشدد «عثمان»، على ضرورة عمل نظام كامل للمراجعة على التراخيص والتصميمات الهندسية وتنقية المهندسين الاستشاريين لتلافى المشكلات التى تسبب فيها النظام القديم من فوضى فى البناء.