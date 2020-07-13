شكرا لقرائتكم خبر عن "ويبكو للبترول" تستعد لوضع بئرين على خط الإنتاج باستثمارات ١٢ مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" إحدي شركات قطاع البترول المصري موقع «بدر-١» وبريمة الحفر «EDC 9» لحفر البئر «9-9» وبريمة «NDC 4» لصيانة الآبار لوضع البئر التنموي «1/34 Bed» على الإنتاج بعد تخريم الطبقات الجديدة باستثمارات تقدر بحوالي 12 مليون دولار ، كما تم عقد اجتماع مع مسئولى الحفر للتأكيد على أهمية السلامة والصحة المهنية فى أعمال الحفر مشددا على ضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات وجعل سلامة وصحة العاملين على قائمة أولويات العمل.

كما قام المهندس إبراهيم مسعود بعمل جولة فى محطة الإنتاج بالمنطقة لمتابعة مراحل تنفيذ و تركيب ضواغط الغاز الجديدة لرفع معدلات الإنتاج والشحن ،

وأيضاً متابعة أعمال مشروع تطوير منظومة الاطفاء والحريق بمحطة الإنتاج والمعسكر والتى تنفذها شركة «بترومنت» حيثُ يتم تركيب دائرة تبريد حلقية حول مستودعات الزيت وأيضاً تحديث نظام اطفاء حرائق المستودعات بالفوم عن طريق مدافع المكافحة بالمياه والفوم وحنفيات الحريق بالاضافة إلى تعديل وتحديث نظام حقن الفوم لمستودعات الزيت الخام ويأتى ذلك التطوير طبقاً للدراسة الهندسية لشركة بتروسيف طبقاً للتعديلات الحديثة للأكواد العالمية .

كما قام مسعود بمتابعة مراحل تنفيذ إنشاء مستودع تخزين زيت الخام رقم «5» بسعة «١٢٠٠٠ برميل» ولذلك لزيادة السعة التخزينية لموقع «بدر-١» لإستيعاب الزيت الخام المستلم من شركات «برج العرب» و «بتروسنان» و «بتروفيوم» ، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين لديها و المترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتأكيداً على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

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و فى نهاية الجولة أرسل المهندس إبراهيم مسعود رسالة طمأنينة للعاملين بالموقع بالحصول على جميع مستحقاتهم وذلك وفقاً لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول المدرجة فى الكتاب الدورى «رقم ١و٢» ، كما طلب من العاملين ببذل أقصى ما فى وسعهم من مجهودات، وذلك بهدف زيادة الإنتاج و الشحن بالشركة وفقاً لأستراتيجية وزير البترول الهادفة لزيادة معدلات إلانتاج و الشحن ، كما شدد على ضرورة الالتزام والجدية فى العمل وأخذ التدابير اللأزمة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وتأتى تلك الزيارة تنفيذاً لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفقاً للقرار الوزارى رقم 2111 لسنة 2019 بشأن ضرورة تواجد رؤساء مجالس الإدارات بمواقع العمل بالحقول لمتابعة سير الأعمال.