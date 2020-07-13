شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، وتخلى الخامان عن خسائرهما السابقة بالجلسة.



ويترقب المستثمرون تقرير "أوبك" الشهري في وقت لاحق هذا الأسبوع للوقوف على مدى امتثال أطراف اتفاق خفض الإنتاج لحصصهم الإنتاجية.



كانت "أوبك" وحلفاؤها المستقلون قد اتفقوا على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا بداية من الأول من مايو/أيار وحتى نهاية يوليو/تموز الجاري.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 40.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 39.6 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.1% إلى 43.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.