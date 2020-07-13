شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزلندي بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام عدد من العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار الغذاء في نيوزلندا - الشهيرة بصادراتها من الأغذية - ارتفع بنسبة 0.5% خلال يونيو/حزيران الماضي بعد تراجع بنسبة 0.8% في مايو/أيار.



وتعد نيوزلندا من أقل الدول تسجيلاً للإصابات بفيروس "كورونا" كما أعلنت في الشهر الماضي عدم تسجيل أي إصابات لعدة أسابيع متتالية.

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أما على الصعيد العالمي، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس التاجي نحو 12.5 مليون حالة وتوفي أكثر من 570 ألف شخص.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها عقب انتهاء أزمة فيروس "كورونا" متوقعة تغيرات في سلوكيات وأنماط عيش البشر.



هذا، وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى مستوى 0.6577، وسجلت العملة النيوزلندية أعلى سعر اليوم عند 0.6594 في حين سجلت أقل سعر عند 0.6553.