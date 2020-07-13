شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يسجل أعلى مستوى تاريخي جديد في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين في ظل استمرار تجاهل المستثمرين لأزمة كورونا والتفاؤل بشأن تطوير لقاح فعال للوقاية من الفيروس قريبا.



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية عن أن "فايزر" تسرع الخطى في تطوير لقاح فعال ضضد فيروس كورونا.

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وتترقب الأسواق عن كثب إعلان الشركات عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني، وكشفت "بيبسيكو" بالفعل اليوم عن نتائجها التي شملت انخفاضا في الإيرادات.



على صعيد آخر، تلقى "ناسداك" دعما قويا دفعته نحو مستوى قياسي جديد بعد ارتفاع حاد في سهم "تسلا" وأيضاً سهم "آبل" ليتجه السهمان نحو تحقيق مستويات إغلاق قياسية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 295 نقطة) إلى 26369 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 136 نقطة) إلى 10754 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3215 نقطة.