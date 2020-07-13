ستاربكس يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 13-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.98% بما يعادل 0.72 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 74.29 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 72.17، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 65.73.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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